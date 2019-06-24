Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ

Задача выполнена в зоне ответственности "Востока" на СВО.

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Воздушно-космических сил страны нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и боевым подразделениям Вооруженных сил Украины, находившихся в зоне ответственности "Восточной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. После использования средств поражения экипажи совершили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Летчики успешно вернулись на аэродром вылета.

Сегодня получили задачу, выполнили взлет с оперативного аэродрома, полет к цели в составе пары на предельно малых высотах. Далее выполнили пуск неуправляемых ракет с кабрирования и уход от цели с маневрированием. пилот Максим

В проыильном ведомстве добавили, что военнослужащим удалось ликвидировать живую силу и специальную технику противника. Дополнительно в социальных сетях опубликован ролик, на котором продемонстрирована подготовка самолёта к вылету и проверка его систем, а также взлёт и полёт на минимальной высоте.

Минобороны сообщило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.

Фото и видео: Минобороны России