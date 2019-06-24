Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Воздушно-космических сил страны нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и боевым подразделениям Вооруженных сил Украины, находившихся в зоне ответственности "Восточной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. После использования средств поражения экипажи совершили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Летчики успешно вернулись на аэродром вылета.
Сегодня получили задачу, выполнили взлет с оперативного аэродрома, полет к цели в составе пары на предельно малых высотах. Далее выполнили пуск неуправляемых ракет с кабрирования и уход от цели с маневрированием.
пилот Максим
В проыильном ведомстве добавили, что военнослужащим удалось ликвидировать живую силу и специальную технику противника. Дополнительно в социальных сетях опубликован ролик, на котором продемонстрирована подготовка самолёта к вылету и проверка его систем, а также взлёт и полёт на минимальной высоте.
Минобороны сообщило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
Фото и видео: Минобороны России
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