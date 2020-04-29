Онлайн-обучение продлевается как для сотрудников, так и для студентов.

Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно. Приказ об этом опубликован на сайте Минобрнауки.

Согласно тексту, онлайн-обучение продлевается как для сотрудников, так и для студентов.

Ранее министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению. По словам Сергея Кравцова, при принятии решения о переходе на дистанционный формат, он понимал, что школы к этому не готовы. В приоритете у ведомства было здоровье учителей и школьников.

Видео: Youtube/ГБУ РЦРО