Студент истфака СПбГУ погиб в ходе СВО

Молодой человек погиб 1 апреля при исполнении воинского долга.

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что студент истфака СПбГУ Фёдор Соломонов погиб в зоне СВО. Об этом рассказали в группе "Университетское военно-историческое общество" в соцсети "ВКонтакте".

Молодой человек погиб 1 апреля при исполнении воинского долга. В пресс-службе вуза добавили, что "его открытость и честность навсегда останутся в сердцах универсантов".

На первом этаже здания Института истории СПбГУ на Менделеевской линии, 5 появился уголок памяти. Похороны пройдут в родном городе Фёдора — Зеленограде. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Ранее пассажиру трамвая на Стачек стало плохо. В результате в сторону метро "Автово" образовалась пробка из электротранспорта.

Фото: пресс-служба СПбГУ