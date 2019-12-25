Студент Макаровки угрожал расстрелять преподавателей вуза

Парня задержали, а затем отправили в психиатрическую больницу.

В Петербурге задержали 21-летнего жителя Сыктывкара, студента третьего курса Санкт-Петербургского университета морского и речного флота имени Макарова. Как стало известно Piter.TV, во время переписки с одногруппниками "ВКонтакте" он заявил о желании прийти в вуз с оружием и расстрелять преподавателей при сдаче зачетов.

В полицию обратился заместитель начальника юридического отдела университета. Парня задержали в 5 часов утра 15 декабря и на скорой помощи отправили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. Со слов родителей студента, он состоит на учете в ПНД с диагнозом шизофрения.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить мужчину, который нанял киллера для убийства.

Фото: Piter.TV