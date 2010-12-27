Предпринимателя нашли мертвым в квартире на Крестовском острове

Рядом с мужчиной лежало его охотничье ружье.

Учредитель и владелец доли строительной фирмы "Ортус" найден с огнестрельным ранением головы в своей квартире на Вязовой улице в Петроградском районе Петербурга. Тело обнаружил работник предпринимателя около четырех часов дня 3 июля. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Неподалёку от 53-летнего мужчины лежало охотничье ружье "Сайга-МК-03", зарегистрированное на имя погибшего. Оружие изъяли для экспертизы.

"Ортус" обслуживает дом Косовской на улице Маяковского. Компания занимается производством металлоконструкций.

У погибшего есть жена и четверо детей, которые сейчас отдыхают за границей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кузбассе супруги истязали и убили двоих приемных детей.

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