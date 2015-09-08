Строительство моста через Охту продолжается в Ленобласти

В настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке асфальта, установка шумозащитных экранов и возведение опор через Охту.

Строительство дороги от КАДа до трассы Санкт-Петербург – Матокса и моста через реку Охта продолжается в Ленобласти. Новая дорога будет иметь четыре полосы и превышать шесть километров в длину.

Как сообщают в Telegram-канале Dorogi_lo, в настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке асфальта, установка шумозащитных экранов и возведение опор через Охту. Также строится временная объездная дорога на транспортной развязке.

Мост длиной почти 150 метров начали строить этой зимой. Он станет частью обхода Мурино, который обеспечит дополнительный выезд из восточной части города и Нового Девяткино.