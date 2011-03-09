В Петербурге подорожало строительство метро

Однако, рост незначительный.

Санкции могут оказать влияние на строительство петербургской подземки: выросла цена на необходимые для строительства материалы. Впрочем, в разговоре с "Невскими Новостями", представители "Метрострой Северной столицы" заявили, что рост некритичный.

Мы действительно обновили закупки из-за роста цен, но это некритичная, абсолютно рабочая ситуация. Метрострой Северной столицы

Компания закупает отечественные материалы: бетон, песок. Санкции в этом случае повлияли, но не сильно. Ввод трех станций, который запланирован на 2024 год, планируют сдать в срок.

Фото: Piter.TV