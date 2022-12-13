За 2023 год на Витебской развязке смонтируют большую часть металлоконструкций

Рабочее движение по трассе запустят до конца 2024 года.

Основная часть металлоконструкций на Витебской развязке будет смонтирована в 2023 году. На Благодатной улице уже завершили основные работы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За февраль была полностью выполнена установка 60-тонной консоли над железнодорожными путями Балтийского направления. Далее специалисты приступили к монтажу железнодорожных путей в районе Иркутской улицы. На участке установили пролетное строение двухъярусной эстакады.

Основную част металлоконструкций по основному ходу и на развязках с ЗСД и Витебским проспектом завершат в 2024 году, а затем, до декабря, будет запущено движение. Трафик на развязке по предварительным данным будет достигать до 70 тыс. машин за сутки.

Напомним, Витебская развязка является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Её общая протяжённость превышает 2,5 км.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году расходы на капремонт домов в Петербурге увеличат до 25 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга