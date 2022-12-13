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В 2023 году расходы на капремонт домов в Петербурге увеличат до 25 млн рублей
Сегодня, 9:29
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В 2023 году расходы на капремонт домов в Петербурге увеличат до 25 млн рублей

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В работу передано более 700 объектов.

Сумма расходов на на капитальный ремонт домов в Северной столице возрастёт до 25 млрд рублей. Для этих нужд будет увеличена субсидия из городского бюджета. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Таким образом, на проведение капитального ремонта потратят на 10 млрд рублей больше, чем в 2022-ом году. В соответствии с этим скорректируют краткосрочный план, в который войдёт 2,5 тыс. видов работ. Показатель считается рекордным для города.

Мероприятия начались на 3 месяца раньше, чем в прошлом году. В работу уже передали свыше 700 объектов, на 10-ти из которых капремонт уже завершён.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские социальные НКО получат средства на содержание приютов для животных.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: капитальный ремонт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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