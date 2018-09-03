Строительство "СКА Арены" завершено на 86%

Специалисты уже закончили более половины фасадных работ.

Возведение комплекса "СКА Арена" на юге Петербурга продолжает уверенно идти к завершению. По данным пресс-службу комитета по строительству, позади уже 86,5% работ. Специалисты смонтировали 5 тыс. фасадных конструкций, что составляет более 50% от общего объема.

Сейчас идут мероприятия, связанные с установкой верхних блоков фасада, остеклением, монтажом купола кровли. Одновременно с этим рабочие выполняют внутреннюю отделку стен и полов, занимаются прокладкой инженерных сетей для подачи отопления.

Кроме того, полностью забетонированы плиты основной и малой ледовых арен, смонтировано 25 лифтов и 14 эскалаторов. У здания проводится благоустройство: уже высажено 283 дерева, подготовлено футбольное поле. Ещё предстоит закончить газон и выполнить мощение дорожек. На 70% завершены работы по созданию скейт-парка.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске достроили клубный жилой комплекс.

Фото: Пресс-служба комитета по строительству