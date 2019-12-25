Эксперты прокомментировали открытие МЦД-3

Как отметили авторы поста, диаметр резко повышает удобство поездок по городу для 3-х с лишним млн человек.

Накануне в Москве открылась третья линия наземного метро – ветка МЦД-3, протянувшаяся от Зеленограда до Раменского. Событие прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, диаметр резко повышает удобство поездок по городу для 3-х с лишним млн человек. Пассажирам больше не нужно думать ни о расписании электричек, ни о пробках при выборе общественного транспорта. Также они обратили внимание на слова Владимира Путина, который фактически, утвердил много лет обсуждающийся проект строительства скоростной железной дороги из Москвы в Петербург, заодно отметив необходимость продолжения железнодорожной сети вплоть до Черного моря и Урала.

Учитывая недавно активизировавшееся обсуждение темы скоростной магистрали со стороны РЖД, эти слова Путина можно считать признаком принятия решения. Будем ждать его утверждения, подписания контрактов и практической реализации в ближайшие годы проекта, много лет пребывавшего в подвешенном состоянии. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Молдавия закупила 400 млн кубометров газа по цене в $400 за тыс. кубометров.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области