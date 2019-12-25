Строительная фирма выплатит жительнице Петербурга 150 тысяч за плохой ремонт

Представители фирмы игнорировали замечания заказчицы и не выполнили часть работ.

В субботу, 22 февраля, стало известно, что петербурженка добилась возмещения денежных средств за некачественный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Представителей строительной компании "Гарант Групп" обязали выплатить жительнице Северной столицы 152,7 тысячи рублей. Иск в суд женщина подавала из-за проблем с ремонтными работами.

Ранее хозяйка квартиры заключила договор с упоминаемой фирмой на 64,2 тысячи рублей. Однако первый этап работ ей не понравился и она обратилась в компанию с претензиями. Никаких действий за этим не последовало.

В итоге заказчица потребовала взыскать со стройкомпании средства за стройматериалы, невыполненную работу, неустойку, компенсацию морального ущерба и штраф за игнорирование требований.

Ранее мы писали, что в Выборге продолжается капитальный ремонт домов.

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