Строительная фирма выплатит жительнице Петербурга 150 тысяч за плохой ремонт

В субботу, 22 февраля, стало известно, что петербурженка добилась возмещения денежных средств за некачественный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Представителей строительной компании "Гарант Групп" обязали выплатить жительнице Северной столицы 152,7 тысячи рублей. Иск в суд женщина подавала из-за проблем с ремонтными работами.
Ранее хозяйка квартиры заключила договор с упоминаемой фирмой на 64,2 тысячи рублей. Однако первый этап работ ей не понравился и она обратилась в компанию с претензиями. Никаких действий за этим не последовало.
В итоге заказчица потребовала взыскать со стройкомпании средства за стройматериалы, невыполненную работу, неустойку, компенсацию морального ущерба и штраф за игнорирование требований.
Ранее мы писали, что в Выборге продолжается капитальный ремонт домов.
Фото: pexels
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