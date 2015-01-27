Строители приступили к внутренней отделке "СКА Арены"

Также рабочие устанавливают оборудование и прокладывают инженерные сети.

В строительстве петербургской "СКА Арены" начался этап отделки: специалисты грунтуют и красят стены. Также одновременно с этим идут работы по установке оборудования и прокладке инженерных сетей. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на директора по производству ведущей работы компании Евгения Бухалко.

Согласно плану, первые результаты можно будет увидеть в августе. Директор уточнил, что работа ведется на 189 тысячах квадратных метров. На данный момент строители устанавливают двери, всего их будет 6 тысяч. Бухалко также отметил, что установят 16 эскалаторов.

Спортивный менеджер Сергей Кущенко оценил ход строительства и остался доволен, назвав арену масштабным и уникальным проектом.

Строительство объекта решили продолжить, несмотря на отмену ЧМ по хоккею в России.

Фото: администрация Петербурга