Стриптизера Стаса Маугли задержали по подозрению в мошенничестве

Следователи раскрыли подробности криминального эпизода в Москве.

На территории российской столицы задержаны двух мужчин, обещавших за денежное вознаграждение вернуть отправленного в зону специальной военной операции гражданина. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". Авторы материала указали, что одним из подозреваемых стал стриптизер по имени Станислав Тура, известный под сценическим псевдонимом Стас Маугли. Артист якобы предлагал помощь с получением военного билета и водительских прав всем желающим. В пресс-службе Следственного комитета по региону отметили, что задержанных заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В начале сентября мужчины предложили знакомому за три миллиона рублей вернуть домой из зоны СВО его друга.

C целью личного обогащения они потребовали от потерпевшего денежные средства в размере трех миллионов рублей. Однако фактически на увольнение с военной службы повлиять не могли в силу отсутствия таких возможностей и полномочий. пресс-служба СК РФ

Оперативники поймали злоумышленников в момент получения денежных средств. Деятельность преступников удалось пресечь благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

Напомним, что Стас Маугли до 2022 года со своим шоу гастролировал по городам России и СНГ. Он участвовал в телевизионном шоу "Дом-2" и "Каникулы в Мексике-2". Также мужчина выступал в составе коллектива "Балет Тодес".

Глава "Ленбытхима" был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве.

Фото и видео: Telegram / Следком