Стримера из Ярославля оправдали по делу об угрозах Мизулиной

Аслана Дурдиева понесет наказание только за избиение человека.

Кировский районный суд по городу Ярославлю освободил российского треш-стримера Аслана Дурдиева от уголовного наказания в связи с истечением срока давности, а также отсутствием состава преступления по расследованию об угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Известно, что инстанция назначила злоумышленнику пять месяцев испытательных работ по статье за избиение человека.

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Сторона обвинения указала, что Аслан Дурдиев в 2021-ом году в ходе внезапно возникшего бытового конфликта избил местного жителя. Далее мужчина, находясь уже дома в нетрезвом состоянии, в ходе онлайн-трансляции угрожал Екатерине Мизулиной физической расправой. Государственное обвинение запрашивало для подозреваемого 4,5 года лишения свободы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости