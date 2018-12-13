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Фонд дикой природы запустил стрим, который продлится 450 лет
Сегодня, 18:12
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Rybka123

Фонд дикой природы запустил стрим, который продлится 450 лет

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Инициатива может повлиять на решение мирового правительства с целью остановить пластиковое загрязнение Земли.

Всемирный фонд дикой природы запустил стрим против загрязнения природы пластиком. В социальных сетях организация разместила трансляцию с пустой пластиковой бутылкой. По предположению экспертов стрим продлится 450 лет. Именно столько времени потребуется на разложение пластика.  
В фонде предполагает, что инициатива может повлиять на решение мирового правительства остановить пластиковое загрязнение Земли. Активисты предложили пользователям подписать соответствующую петицию. Идею одобрили уже почти 500 тысяч человек.

Фото: Facebook 

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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