Почти 60% испытывают стресс во время офлайн-интервью с работодателем

При этом, по словам 76% эйчаров, личные встречи с кандидатами более продуктивны.

По данным рекрутеров из Северной столицы, 58% кандидатов испытывают огромный стресс в ходе офлайн-встречи. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Кроме того, онлайн-собеседования оказываются более волнующими для 9% кандидатов. Ещё 23% респондентов не видят разницы в уровне стресса в ходе очных и онлайн-интервью с работодателями. Такого же мнения придерживаются и СМИ кандидаты, уточняя, что к недостаткам онлайн-собеседования можно отнести возможные технические сбои и отсутствие живого контакта.

По словам 76% эйчаров, личные встречи с кандидатами более продуктивны. Ещё для 10% формат собеседования не так важен.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на инхаус-юристов в Петербурге подскочил на 70%.

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