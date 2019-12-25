Спрос на инхаус-юристов в Петербурге подскочил на 70%

Показатель также растёт в Москве и Подмосковье. Суммарно на три региона приходится 40% от всего объёма предложений.

За последний год в Северной столице заметно увеличился спрос на инхаус-юристов. Рост составил 70%, свидетельствуют данные пресс-службы сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Аналогичная ситуация наблюдается и в СЗФО, где спрос на эту специальность подскочил на 60%. Отметим, что инхаусами называют сотрудников юридического отдела компании. Помимо Петербурга, их востребованность растёт в Москве и Подмосковье. Суммарно на три региона приходится 40% от всего объёма предложений.



В Петербурге зарплата инхаус-юриста достигает 90 тыс. рублей. Чаще всего услуги специалистов требуются в сфере строительства и недвижимости (доля вакансий составляет 14%), финансовом секторе (13,6%) и IT (13%).

Ранее мы сообщили о том, что петербургские компании будут чаще проводить корпоративы в ресторанах в уходящем году.

Фото: Piter.TV