Стрелявшего в сотрудника ОМОНа у Гостиного двора задержали до 24 июня

Мужчина не возражал против продления меры, он признаёт вину.

В четверг, 20 апреля, Куйбышевский суд Петербурга продлил арест Тиграну Хачикяну, который стрелял в ОМОНовца. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Мужчина не возражал против продления меры, он признаёт вину. Инцидент произошел у станции метро "Гостиный двор". Росгвардейцы подошли к мужчине, у которого играла музыка из колонки. Когда сотрудник попытался задержать его, мужчина выстрелил в него.

Ранее мы писали, что станцию метро "Сенная площадь" закрывали из-за остановки эскалатора.

Фото: piter.tv

