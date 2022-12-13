  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стрелявшего в сотрудника ОМОНа у Гостиного двора задержали до 24 июня
Сегодня, 19:59
133
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стрелявшего в сотрудника ОМОНа у Гостиного двора задержали до 24 июня

0 0

Мужчина не возражал против продления меры, он признаёт вину.

В четверг, 20 апреля, Куйбышевский суд Петербурга продлил арест Тиграну Хачикяну, который стрелял в ОМОНовца. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Мужчина не возражал против продления меры, он признаёт вину. Инцидент произошел у станции метро "Гостиный двор". Росгвардейцы подошли к мужчине, у которого играла музыка из колонки. Когда сотрудник попытался задержать его, мужчина выстрелил в него.

Ранее мы писали, что станцию метро "Сенная площадь" закрывали из-за остановки эскалатора.

Фото: piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии