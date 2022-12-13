Станцию метро "Сенная площадь" закрывали из-за остановки эскалатора

Через 6 минут станция вновь заработала в штатном режиме.

В Петербурге станцию метро "Сенная площадь" закрывали из-за проблем с эскалатором. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

В пресс-службе рассказали, что "в 16:13 станция "Сенная площадь" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, работает только на выход". Через 6 минут станция вновь заработала в штатном режиме.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, почему важно кипятить воду во время весенней оттепели. В талой воде много мусора, фекалий животных и других веществ.

Фото: Piter.tv

