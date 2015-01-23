Стрелявшего у "Сенной площади" мужчину освободили в зале суда

Он заявил, что выстрелил из газового пистолета из соображений самообороны.

Октябрьский районный суд Петербурга не стал заключать под стражу мужчину, который стрелял у станции метро "Сенная площадь". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 30 июля около 18:30 Гузенко выстрелил из газового пистолета в мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавшего конфликт. Спустя некоторое время подозреваемый сам пришел в отдел полиции, где его задержали. Мужчина заявил, что стрелял из соображений самообороны.

При рассмотрении ходатайства были обнаружены существенные нарушения УПК РФ. А именно, протокол о задержании был составлен спустя более трех часов с момента фактического задержания мужчины. Обыск подозреваемого не производился, у Гузенко ничего не изымалось.

Это значит, что кроме показаний подозреваемого и потерпевшего в материалах дела ничего нет. То есть нет доказательств о причастности мужчины к стрельбе. Кроме всего прочего, Гузенко женат, у него трое маленьких детей, на работе характеризуют положительно.

Ранее суд заключил под стражу участников массовой драки на Большевиков.

Фото: Piter.TV