Неизвестный обстрелял автобус на улице Седова

Водитель услышал хлопок, после чего остановил автобус и обнаружил следы от выстрела на стекле задней двери.

В ночь на воскресенье, 24 декабря, в полицию обратилась оператор автобусного парка, сообщив о стрельбе по автобусу у дома № 126 по ул. Седова. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в субботу, 24 декабря, около 00:15 водитель автобуса на маршруте № 157 услышал хлопок, проезжая у указанного дома, после чего остановил автобус и обнаружил следы от выстрела на стекле задней двери.

Составлена ориентировка.

Ранее мы сообщили о том, что в Стрельне 30-летний мужчина открыл стрельбу на дороге.

Фото: Piter.TV