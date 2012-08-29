В Петербурге арестован мужчина, стрелявший у кафе на Конюшенной площади

Фигуранта уголовного дела поместили под стражу до 11 января.

Полиция арестовала мужчину, открывшего стрельбу у кафе на Конюшенной площади на минувших выходных. Как сообщило издание Spb.aif.ru, решение принято Дзержинским районным судом.

Напомним, что происшествие случилось в ночь с 12 по 13 ноября. Недалеко от заведения собралась компания молодых людей, между ними завязался конфликт. После выстрела подозреваемые сели в автомобиль Jaruar и покинули место преступления.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда, его фигуранта поместили под стражу до 11 января 2023 года, хотя защита попросила заменить меру пресечения на домашний арест. Сам арестованный заверил, что не собирается скрываться от следствия. Как выяснилось, мужчина работает таксистом, официально не трудоустроен.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина устроил разбой в магазине на улице Орджоникидзе.

Фото: Piter.TV