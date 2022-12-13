Житель Соснового Бора открыл стрельбу во время драки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в экстренные службы обратился 33-летний мужина с заявлением о том, что во дворе Молодежной улицы в Сосновом Бору в ходе обоюдной драки неизвестный гражданин выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, в заявителя стрелял 23-летний охранник. Он самостоятельно явился в ОМВД для дачи объяснений, опрошен, отпущен. Пострадавшего госпитализировали с ушибом левого глазного яблока в состоянии средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что СК Ленобласти возбудил уголовное дело по факту стрельбы в подростков из ракетницы.

Фото: Piter.TV