Страшное ДТП с участием маршрутки произошло минувшей ночью в Петербурге

В субботу, 1 февраля, около полуночи у дома №18 по Свердловской набережной иномарка выехала на встречную полосу через разделительный бордюр и столкнулась с маршрутным такси.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.
Остальные пострадавшие - пассажиры маршрутки. Их было пятеро, и все они получили травмы разной степени тяжести.
Сейчас по факту произошедшего провододится проверка.
Ранее мы сообщили, что 16-летний подросток за рулем "Мерседеса" попал в ДТП.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте
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