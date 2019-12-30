Страшное ДТП с участием маршрутки произошло минувшей ночью в Петербурге

Один человек погиб. Пятеро пострадали.

В субботу, 1 февраля, около полуночи у дома №18 по Свердловской набережной иномарка выехала на встречную полосу через разделительный бордюр и столкнулась с маршрутным такси.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.

Остальные пострадавшие - пассажиры маршрутки. Их было пятеро, и все они получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас по факту произошедшего провододится проверка.

Ранее мы сообщили, что 16-летний подросток за рулем "Мерседеса" попал в ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте