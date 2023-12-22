Страховщики изменили условия для складов после пожара на складе Wildberries

В январе-феврале собственники складов на 20% чаще, чем в ноябре-декабре 2023 года, обращались за страховками ответственности арендаторов или операторов складского хозяйства.

После произошедшего пожара на складе компании Wildberries в Шушарах в начале года, условия страхования значительно ужесточились. По информации, опубликованной в "Ведомостях", тарифы на страхование складов выросли, а также изменилась политика оценки объектов, подлежащих страхованию.

В связи с этим, эксперты рынка отмечают значительное увеличение числа собственников, желающих застраховать свои склады через арендаторов. За последние дв месяца число таких собственников увеличилось в 2,5-3 раза. Возрос и спрос на страхование товарно-материальных ценностей.

В январе-феврале собственники складов на 20% чаще, чем в ноябре-декабре 2023 года, обращались за страховками ответственности арендаторов или операторов складского хозяйства. Однако страховщики в свою очередь усложнили процесс оформления таких полисов и повысили тарифы как для новых рисков, так и при продлении действующих договоров.

Также изменилась политика оценки складских помещений со стороны страховщиков. Увеличилось число запросов и требований в отношении обеспечения пожарной безопасности объектов. Плохо оснащенным объектам теперь сложнее найти страховщика для заключения договора.

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Фото: Piter.TV