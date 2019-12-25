Парковки у Петергофа перейдут на единый зимний тариф с 1 ноября

Оставить машину у Петергофа на сутки зимой можно будет за 200 рублей.

С 1 ноября 2026 года на двух автостоянках рядом с музеем-заповедником "Петергоф" начнёт действовать зимний тариф. Стоимость парковки составит 200 рублей в сутки и не будет зависеть от фактического времени пребывания автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе музея, изменение связано с окончанием активного туристического сезона и сокращением транспортного потока. Фиксированная стоимость позволит водителям оставлять машины на стоянках на длительное время без дополнительной оплаты.

Новый тариф введут на парковках по адресам: Прудовая улица, участок 6, и улица Морского Десанта, участок 3п. Он будет действовать до 31 марта 2027 года включительно.

С 1 апреля 2027 года, с началом нового туристического сезона, на этих стоянках вернётся почасовая оплата.

В 2026 году летний тариф на парковках у Петергофа также начал действовать 1 апреля. В туристический сезон стоимость часа стоянки составляла 150 и 200 рублей.

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Фото: Piter.TV