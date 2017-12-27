Жуткое ДТП на Колпинском шоссе стало уголовным делом

Авария на Колпинском шоссе закончилась уголовным делом.

В Петербурге авария в Колпинском районе завершилась не только тяжкиси повреждениями, но и возбуждением уголовного дела. Речь идет о ДТП с маршрутным такси и грузовиком. Ранее мы сообщали, что на Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что аварию на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, квалифицировали по части 1 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В результате аварии 12 человек получили серьезные травмы.

Видео: Piter.tv