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Alena_Zinovieva
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Путин считает, что миграцию запрещать нельзя

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При этом он отметил, что "некоторые переселенцы ведут себя так, как дома себя не вели бы".

Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о миграции. Глава государства отметил, что "некоторые переселенцы ведут себя так, как дома себя не вели бы". И речь идет не только о выходцах Средней Азии и Северного Кавказа. При этом запрещать миграцию нельзя. Президент уверен, что все "стоит делать с умом".

Российский лидер привел в пример Канаду, в которой целое министерство занимается миграцией. Однако в страну пускают только людей определенного возраста, здоровья и уровня образования.

Путин считает, что людям, близким к российской культуре, намного проще под нее подстроиться. К тому же россияне воспринимают таких людей намного спокойнее. В частности, за последние годы Россия приняла 3 млн украинцев.

Ранее мы писали, что Путин назвал логичным выходной 31 декабря.

Видео: Большая пресс-конференция

Теги: владимир путин, мигранты, миграция
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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