Майя Ломидзе рассказала о причинах роста цен на туристических маршрутах.

Стоимость туров по России выросла в 2022 году на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. На уровень цен повлиял рост инфляции. Об этом на пресс-конференции в центре ТАСС перед журналистами рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Процентов на 15% в связи с инфляцией, это основной фактор…Летом цены будут выше, чем прошлым летом, но не надо этого пугаться, потому что это повышение может быть в пределах 5-7%, незаметное для туристов. Майя Ломидзе, глава АТОР

Эксперт заметила, что стоимость экскурсионных туров внутри страны на мартовские праздники практически не изменилась. Южные направления для отдыхающих стали дороже из-за увеличения по стоимости размещения. Рост цен зависит от конъюнктуры спроса и экономических процессов. Сейчас эксперты не могут точно прогнозировать данный параметр.

Стоимость поездок на майские праздники с начала апреля может вырасти на 30-50%.

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

