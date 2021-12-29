Стоимость поездок на майские праздники с начала апреля может вырасти на 30-50%

Майя Ломидзе рассказала о грядущем росте цен на туристические направления.

Стоимость поездок на майские праздники для российских туристов с начала апреля может вырасти на 30-50%. Об этом на пресс-конференции в центре ТАСС рассказала глава Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе. По данным чиновницы, рост цен будет связан с завершением акций по раннему бронированию туров.

Абсолютно очевидно, что буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершению этих акций увеличится минимум на 30%, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50%. Майя Ломидзе, глава АТОР

В настоящее время продажи на майские праздники эксперты охарактеризовывают как очень хорошие как для внутренних и выездных направлений туризма. Однако значительных скачков по цене на внутренних направлениях не ожидается. Особым спросом из иностранных маршрутов у россиян пользуется Египет и Турция, по стране - Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Поездки до Петербурга и Москвы люди предпочитают бронировать ближе к датам отпуска.

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Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

