Стив Гуттенберг работает над новой "Полицейской Академией"

Детали предстоящей картины пока не разглашаются.

Американский актер Стив Гуттенберг, известный по роли сержанта Кэри Махоуни в фильмах "Полицейская академия", сообщил, что ведется работа над восьмой по счету лентой в серии. Об этом он сообщил в своем Twiiter.

Один из фанатов Гуттенберга поинтересовался у него, чем тот занимается в Лондоне. Актер не стал лукавить и честно признался, что он занят работой над новой "Полицейской Академией". Детали предстоящей картины пока не разглашаются.

Первая "академия" увидела свет в 1984 году. При скромном бюджете в 4,5 миллиона долларов фильм собрал в прокате в 18 раз больше, что дало дорогу шести сиквелам. Позднее студия New Line изъявила желание перезапустить "Полицейскую академию" в формате сериала.

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Фото: скриншот из фильма "Полицейская академия"