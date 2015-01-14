  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Стендап-концерт "Космический женский"
Сегодня, 20:00
243
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стендап-концерт "Космический женский"

0 0

Стендап-концерт "Космический женский" состоится 15 ноября в клубе "Космонавт". Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 18+.

На концерте "Космический женский" выступят семь девушек-комиков. Среди них – Елена Новикова, главная героиня сериала "Я не шучу" и резидент множества проектов ТНТ, Надежда Ангарская, актриса и звезда шоу Comedy Woman, Кристина Ганина, звезда проекта "Женский стендап" на ТНТ, Татьяна Березовская, визитная карточка проекта "StandUpConcert Москва". 

Кроме того, на сцене окажутся Ольга Мокеева, Татьяна Виноградова и Оксана Добижа – основные резиденты проекта "StandUpConcert Петербург". 

Фото: pxhere 

Теги: женский стендап, стендап-концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии