Стендап-концерт "Космический женский" состоится 15 ноября в клубе "Космонавт". Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 18+.

На концерте "Космический женский" выступят семь девушек-комиков. Среди них – Елена Новикова, главная героиня сериала "Я не шучу" и резидент множества проектов ТНТ, Надежда Ангарская, актриса и звезда шоу Comedy Woman, Кристина Ганина, звезда проекта "Женский стендап" на ТНТ, Татьяна Березовская, визитная карточка проекта "StandUpConcert Москва".

Кроме того, на сцене окажутся Ольга Мокеева, Татьяна Виноградова и Оксана Добижа – основные резиденты проекта "StandUpConcert Петербург".

Фото: pxhere