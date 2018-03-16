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Стас Пьеха: интересно наблюдать за интеллектуальной составляющей в бесцензурном пространстве

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На одном из концертов музыкант честно рассказал каналу Piter.TV, что думает о современной музыке.

Стас Пьеха рассказал корреспондентам Piter.TV, что думает о различных музыкальных направлениях. Оказывается, Стас очень лояльный музыкант и принимает все, что происходит в этой сфере, относясь к различным жанрам с пониманием. Вот, например, за рэп-баттлами Стас следит еще с самого начала их появления:

Знаю, что это все в Питере у нас проходит. Вот самая такая хайповая площадка, как Версус. Самые модные, распиаренные баттл-реперы тоже связанны с Петербургом, и Слава КПСС, и Оксимирон. Я не то, чтобы болел, я смотрел с интересом за ними. Мне всегда интересны баттлы, где участвует Окси, в силу его интеллектуальной составляющей, которую он вплетает. Помимо панчей жестких и мата. Мне интересно наблюдать за интеллектуальной составляющей в бесцензурном пространстве, потому что телевизор на сегодняшний день не дает нам возможности получать удовольствие от просмотра.

Стас Пьеха

Видео: Piter.TV, YouTube/versusbattleru 

Ксения Крохина, Михаил Аристократов, Надежда Путинцева

Теги: версус батл оксимирон и гнойный , гнойный , оксимирон , слава кпсс , стас пьеха
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса России

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