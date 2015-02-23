В этом году на оценку поступило 77 инициатив.

Стартовал этап экспертизы работ участников проекта "Твой бюджет" в Петербурге. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе городского правительства. Теперь инициативы участников отправили в районные администрации и профильные комитеты для того, чтобы оценить возможность их реализации.

Результатов оценки экспертизы – три: отрицательный, положительный и условно-положительный. В последнем случае потребуется выполнить условие, которое поставит эксперт. Это может быть смена территории, коррекция стоимости или наполнение инициативы. Положительная экспертиза выдаётся только тем инициативам, которые могут быть реализованы в том виде, в котором их предложили горожане.

В этом году на оценку поступило 77 инициатив. В Василеостровском и Петроградском районах предстоит оценить по 15 инициатив, в Красногвардейском – 13, во Фрунзенском – 12, Колпинском – 10 предложений. На экспертизу позже отправятся инициативы в Невском районе. Там был объявлен дополнительный набор.

Результаты первых экспертиз будут известны в мае, в июне инициативы получат заключения от экспертов. По результатам экспертизы станет понятно, сколько предложений участников "Твоего бюджета" будет вынесено на голосование. [...] Выбирать победителей будут участники проекта на районных голосованиях в июне и все желающие горожане – на общегородском голосовании осенью – сообщили в правительстве Петербурга.

Советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили одобрил появление сквера "Осенний марафон" на Васильевском острове. Басилашвили напомнил, что на улице Кораблестроителей был снят один из эпизодов фильма.

Сквер назовут в честь одноименного фильма, проект стал одним из победителей "Твоего бюджета" в 2019 году.

Фото: Piter.tv