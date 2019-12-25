Старт учебного года грозит петербургскому метро очередями

Петербуржцам советуют заранее озаботиться покупкой билетов или пополнением своих проездных.

В четверг, 27 августа, стало известно, что метрополитен Петербурга опасается очередей 1 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе подземки.

Из-за пандемии коронавируса студентам и учащимся лицеев и колледжей просят заранее оформлять заказ на изготовление "БСК учащегося с фото" в кассах станций метрополитена или на сайте www.карта-онлайн.рф.

В метрополитене напоминают, что срок изготовления соответствующих карт до десяти суток.

Ранее мы сообщали о том, что в новом учебном году в школах возобновят работу "продлёнки".

Фото:Piter.TV