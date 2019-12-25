Старейший мурал на Гаванской улице сохранят во время реставрации фасадов

Панно "Вода – это жизнь" нарисовали на брандмауэре дома №47 летом 1990 года.

Живописный мурал "Вода – это жизнь", расположенный на брандмауэре дома №47 по Гаванской улице на Васильевском острове сохранят во время реставрации фасадов Гаванского рабочего городка. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Крупное граффити появилось на корпусе городка летом 1990 года, когда четверо художников объединились в рамках американо-советского проекта "Все за одну Землю". Работа заняла порядка двух недель, в центре мурала изображена Мать-Земля. Сохранить и восстановить мурал призвали василеостровцы, ратуя за сбережение памяти о сотрудничестве художников того времени. Горожане отметили что и 30 лет назад людей волновали проблемы экологии и мира на планете.

В текущем году КГИОП разработает проект реставрации пяти жилых корпусов, службы и ограды Гаванского рабочего городка, но при этом не станет удалять мурал со стены, учитывая значимость огромного рисунка. Панно не могут восстановить по программе КГИОП, поскольку оно не является памятником и предметом охраны, но в комитете и администрации Василеостровского района рассматривают возможность восстановить граффити с помощью внебюджетных источников.

Ранее мы писали, что Дворец культуры имени Газа признали памятником регионального значения.

Фото: пресс-служба КГИОП