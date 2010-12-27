Станцию метро "Международная" закрывали на 5 минут из-за технической неисправности

Поезда ходили по фиолетовой ветке с увеличенным интервалом.

В Петербурге утром 12 августа по пятой ветке метро поезда ходили с увеличенным интервалом, об этом сообщили петербуржцы.

Информацию Piter.TV подтвердили в информационно-справочной службе петербургского метрополитена. Оказалось, что причиной стала неисправность одного из подвижных составов. В результате инцидента на пять минут закрыли станцию метро "Международная".

Как отметили в пресс-службе, сейчас движение поездов на фиолетовой ветке восстановлено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамваи встали из-за ДТП на перекрестке улицы Савушкина и Шишмаревского переулка.

Фото: А.Федоров / wikipedia.org