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Станцию метро "Международная" закрывали на 5 минут из-за технической неисправности
Сегодня, 10:24
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nadezhda_sib

Станцию метро "Международная" закрывали на 5 минут из-за технической неисправности

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Поезда ходили по фиолетовой ветке с увеличенным интервалом.

В Петербурге утром 12 августа по пятой ветке метро поезда ходили с увеличенным интервалом, об этом сообщили петербуржцы.

Информацию Piter.TV подтвердили в информационно-справочной службе петербургского метрополитена. Оказалось, что причиной стала неисправность одного из подвижных составов. В результате инцидента на пять минут закрыли станцию метро "Международная".

Как отметили в пресс-службе, сейчас движение поездов на фиолетовой ветке восстановлено. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамваи встали из-за ДТП на перекрестке улицы Савушкина и Шишмаревского переулка

Фото: А.Федоров / wikipedia.org

Теги: международная, метро, неисправность подвижного состава, пятая ветка метро, техническая неисправность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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