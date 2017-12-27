Станцию метро "Дыбенко" закрыли из-за красной сумки

Очевидцы сообщают, что станцию метро "Дыбенко" закрыли на проверку. Причина в красной сумке у эскалаторов.

В понедельник, 8 января, станцию метро "Дыбенко" закрыли из-за подозрительного предмета. Пассажиров престали пускать в 16.00. Как уточняют пассажиры, кто-то забыл красную сумку около эскалаторов.

Не известно, как долго продлится проверка. Около входа в метро собираются люди. Подробности пока не известны.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Чернышевская" закрыли на проверку. Станция была закрыта с 12.53 до 13.41. Кроме того, сегодня метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем.