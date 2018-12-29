Станция метро "площадь Восстания" закрыта из-за бесхозного предмета

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В четверг, 10 января станцию метро "площадь Восстания" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Помимо этого, перекрыт вход на соседнюю станцию "Маяковская".

В 18-45 ст. пл. Восстания и переход на ст. Маяковская закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

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Фото:Pitet.TV