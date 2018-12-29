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Станция метро "площадь Восстания" закрыта из-за бесхозного предмета
Сегодня, 19:05
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IRINA_CHALKINA

Станция метро "площадь Восстания" закрыта из-за бесхозного предмета

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Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В четверг, 10 января станцию метро "площадь Восстания" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Помимо этого, перекрыт вход на соседнюю станцию "Маяковская".

В 18-45 ст. пл. Восстания и переход на ст. Маяковская закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте. 

Ранее мы сообщали о том, что Жители Петербурга смогут пополнять "Подорожник" с помощью Telegram

Фото:Pitet.TV

Теги: метро спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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