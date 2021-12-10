После 11 месяцев ремонта открылась станция метро "Маяковская"

В частности, специалисты почистили барельеф поэта Владимира Маяковского и заново отлили буквы из бронзы.

В пятницу, 10 декабря, в Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро "Маяковская". Станция была закрыта для входа и выхода 11 месяцев.

За это время на "Маяковской" отремонтировали три эскалатора. В вестибюле выполнили облицовку пола, стен и колонн из природного камня, установили новые двери. На станции появилась разметка для слабовидящих пассажиров. Кроме того, специалисты почистили барельеф поэта Владимира Маяковского и заново отлили буквы из бронзы.

После капремонта станция будет работать в прежнем режиме. На вход открыта с 05:40 до 00:25, на выход – с 05:40 до 00:45.

Ранее Piter.TV показывал, как вестибюль станции метро "Маяковская" готовится к открытию.

Фото, видео: Telegram / Начальник транспортного цеха