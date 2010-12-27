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Станция "Ладожская" закрыта на вход и выход
Сегодня, 16:54
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Asyaromanenkova
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Станция "Ладожская" закрыта на вход и выход

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Станцию метро "Ладожская" закрыли на вход и выход, об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Еще одну станцию закрыли в четверг, 31 августа. Метро "Ладожская" закрыли на вход и выход. Причина - бесхозный предмет. Вестибюли стали недоступны для пассажиров в 16.50. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры дожидаются открытия метро около входа. О закрытии "Ладожской" объявляют по громкой связи в метрополитене.

ОБНОВЛЕНИЕ. Станцию проверяли недолго. Уже в 16.59 двери снова открыли для пассажиров. Тревога оказалась ложной.

Это не первая закрытая станция за сегодня. Ранее Piter.tv передавал, что метро "Спортивная" закрывали из-за подозрительного предмета. Проверка заняла всего восемь минут.

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Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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