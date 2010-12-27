Станция "Ладожская" закрыта на вход и выход

Станцию метро "Ладожская" закрыли на вход и выход, об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Еще одну станцию закрыли в четверг, 31 августа. Метро "Ладожская" закрыли на вход и выход. Причина - бесхозный предмет. Вестибюли стали недоступны для пассажиров в 16.50. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры дожидаются открытия метро около входа. О закрытии "Ладожской" объявляют по громкой связи в метрополитене.

ОБНОВЛЕНИЕ. Станцию проверяли недолго. Уже в 16.59 двери снова открыли для пассажиров. Тревога оказалась ложной.

Это не первая закрытая станция за сегодня. Ранее Piter.tv передавал, что метро "Спортивная" закрывали из-за подозрительного предмета. Проверка заняла всего восемь минут.