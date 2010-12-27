Метро "Спортивная" закрывали из-за подозрительного предмета

Персс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Спортивная" закрыта на вход и выход.

В четверг, 31 августа, закрыта станция метро "Спортивная". Как уточняют в пресс-службе подземки, причина в бесхозном предмете. Станция стала недоступна в 15.26. Поезда проезжают станцию без остановок. Об ограничения объявляли по громкой связи.

Ограничения для пассажиров продлились недолго. Уже в 15.34 станцию открыли. Никаких подозрительных предметов в вестибюле обнаружено не было. "Спортивная" вернулась к нормальной работе после восьми минут закрытия. Большинство пассажиров даже не заметили ее перекрытия.