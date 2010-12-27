Станции петербургского метро украсили ко Дню Победы праздничными баннерами и стикерами

6 и 7 мая на фасадах станций появятся еще и флаги.

Фасады станций петербургского метро украсили ко Дню победы праздничными баннерами и стикерами. Работа по их установке в вестибюлях уже завершена. 6 и 7 мая осталось повесить только флаги. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Всего украсили 46 станций. Самый большой баннер размером 8Х1,3 метра установили на здании "Приморской". "Площадь восстания" стала одной из самых праздничных станций, на ее вестибюле разместили сразу два стикера размером 4Х2 метра.

Кроме того, в рамках социальной программы плакаты ко Дню Победы развесили в вагонах метро. 50 поздравительных постеров появились на балюстрадах эскалаторов.

С наступающим праздником петербуржцев и гостей города также поздравляют по громкой связи. Звуковой ролик транслируется с 20 апреля на каждой станции 22 раза в день.

Ранее мы писали, что в петербургской подземке появился вагон-лаборатория.

Фото: visit-petersburg.ru