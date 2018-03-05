Стало известно зачем Администрация Кировского района взламывала дверь петербурженки

По решению суда семья должна была покинуть квартиру, предоставленную государством. Однако позже выяснились новые обстоятельства, которые требуют перерассмотрения дела.

5 февраля в квартиру на бульваре Новаторов пришли люди, чтобы открыть дверь в квартиру, принадлежащую государству. Об этом каналу Piter.tv сообщила испуганная женщина, которая утром услышала за входной дверью шум, а позже и звуки болгарки. Как стало известно, к ней "в гости" наведались представители районной администрации, которые заявили, что и вовсе не знали о том, что в жилище кто-то есть.

История началась два года назад, когда умер отец нынешней хозяйки квартиры. Поскольку жилье было предоставлено по государственному найму, а женщина не успела вовремя переоформить договор, его расторгли по решению суда. Однако, как сообщает представитель Комитета по общественному контролю, решение юристов было основано на незаконных документах, а человек их оформлявший, находится сейчас под следствием, за сомнительные операции с недвижимостью. Пока решение суда подвергается обжалованию, в связи с появлением новых обстоятельств, семья с маленьким ребенком находится в подвешенном состоянии.

Насколько мне известно, в верховный суд подано кассационная жалоба для рассмотрения. Вы должны понимать, что на мороз выселяют женщину с несовершеннолетним ребенком только потому, что группа не совсем честных на руку граждан несколько лет назад занималась манипуляциями. Также к решению суда не был привлечен представитель органов опеки, что уму непостижимо. Сейчас все приостановлено до выяснения обстоятельств. Участник Комитета по общественному контролю

На кадры видеозаписи попали продолжительные подъездные дебаты между представителями администрации, которые пришли выполнять свою работу, и правозащитником. Представители власти утверждают, что квартира должна была находиться пустой, а жильцов выселили еще в 2016 году. Также они заявили, что проживающую семью уведомляли раньше о необходимость съехать, но они этого так и не сделали. Однако исполнители пришли вырезать дверь квартиры без каких-либо документов, подтверждающих правомерность их действий. Они заявили, что необходимых бумаг у них с собой нет.

После продолжительного разговора группа людей собрала инструменты и уехала. Дверь осталась наполовину раскурочена, замок вышел из строя, в результате чего женщина с ребенком оказались взаперти.

Piter.tv продолжает следить за обстоятельствами случившегося.

Видео: Piter.tv