Неизвестный пытался при помощи болгарки выгнать из квартиры мать с ребенком

На бульваре Новаторов неизвестный мужчина около часа пытался выломать дверь чужой квартиры. Внутри жилища в это время находились больная мать с ребенком. На их уговоры нападавший не реагировал. В общении он представился чиновником Кировского района.

В понедельник, 5 марта, в редакцию канала Piter.tv обратилась женщина с просьбой о помощи. Жительница бульвара Новаторов сообщила, что осталась в квартире одна со своим ребенком, а в это время кто-то начал пилить входную дверь с помощью болгарки.

Татьян Ю. рассказала по телефону, что приехала домой из командировки накануне вечером, сильно заболела и не может встать с кровати. Проснувшись утром, она услышала подозрительную активность около входной двери. Петербурженка призналась, что побоялась проверять, что за люди пытаются вскрыть замок, и решила дождаться приезда мужа.

Они ничего не говорят. Сначала вышибали ногами дверь. Сейчас пытаются вырезать дверь болгаркой. Я не подхожу даже к двери, я боюсь, потому, что знаю какой криминалитет в Кировском районе. Как мне кажется, со мной хочет расправиться администрация района. Я общественник, я выступаю против нарушения прав петербуржцев. Татьяна Ю.

Потерпевшая рассказала, что до сегодняшнего дня уже получала косвенные угрозы. Впрочем, характер угроз и их конкретного адресанта собеседница так и не уточнила. Татьяна только заявила, что местные судебные приставы точно не имеют отношения к ситуации со взломом, так как те должны были бы уведомить гражданку о своих действиях заранее.

Нашему корреспонденту удалось приехать на место происшествия и пообщаться с мужем хозяйки квартиры. На кадрах видеозаписи с места ЧП можно увидеть покореженную дверь, которую пытались вскрыть с помощью инструментов. В результате действий неизвестного мужчины, который представился сотрудником администрации Кировского района, дверь заклинило, и Татьяна с ребенком оказалась заперта в собственном доме.

Вячеслав рассказал, что у них возникли проблемы с жилищем. У бывшего хозяина квартиры, отца Татьяны, был договор социального найма, а женщина не успела вовремя оформить на себя право нанимателя. После судов, по словам потерпевшей, ее таинственные недоброжелатели все "перевернули" так, что она оказалась без прав на жилплощадь.

Муж потерпевшей уточнил, что "взломщик" не предоставил никаких документов, которые бы предоставляли ему полномочия на взлом чужой двери. Неправомерность действий констатировала и прибывшая по вызову полиция. После разговора с правоохранительными органами неизвестный удалился. Piter.tv не удалось узнать, действительно ли этот правонарушитель представлял интересы администрации Кировского района.

Видео: Piter.tv