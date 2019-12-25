Стало известно, в каком составе "Зенит" сыграет против ЦСКА

Встреча пройдет сегодня, 9 февраля, в 15:00.

"Зенит" выйдет на поле против ЦСКА в Испании с семью иностранцами в составе. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Из россиян на поле выйдут только Кержаков, Караваев, Оздоев и Дзюба. Зрители увидят Бранислава Ивановича, Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса, Вильмара Барриоса, Малкома, Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна.

Стоит отметить, что в таком составе в Российской Премьер Лиги "Зенит" не смог бы сыграть из-за лимита на легионеров, по которому на поле одновременно может находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее мы писали, что Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе на тренировке.

Фото: fc-zenit.ru