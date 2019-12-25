Стало известно, в какой отрасли выше всего зарплаты

Первое место занимает финансовый сектор.

В России сотрудники финансового сектора зарабатывают больше всего. Так, около трети всех сотрудников этого сектора в месяц получают более 100 тыс. рублей. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг на основе данных Росстата о средних зарплатах за последний год, то есть с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года.

Второе место по данному показателю занимает добыча полезных ископаемых. В этой отрасли 28,8% сотрудников получают зарплату более 100 тыс. рублей. В тройке лидеров также находится IT-сфера с 27%.

Меньше всего зарабатывают сотрудники на производстве одежды. Средняя зарплата в этой сфере составляет 16-28 тыс. рублей. При этом всего 2% сотрудников в этой отрасли получают зарплату более 100 тыс. рублей в месяц.

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