Стало известно, в каких районах Петербурга хуже всего обстоят дела с вывозом мусора

За минувшие сутки из города вывезли 45,1 тыс. кубометров отходов.

Выяснилось, что больше всего мусорных отходов скопилось за новогодние праздники в Невском и Приморском районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Невского экологического оператора".

Меньше всего горожане жалуются на проблемы с вывозом мусора в Адмиралтейском, Красногвардейском, Фрунзенском, Центральном, Пушкинском, Кронштадтском, Василеостровском, Колпинском и Московском районах. За сутки из города вывезли 45,1 кубометров отходов. На линии работали более 400 единиц спецтехники.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более тысячи нелегальных свалок закрыли в Ленобласти.

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