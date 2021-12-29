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Стало известно, в каких районах Петербурга хуже всего обстоят дела с вывозом мусора
Сегодня, 19:10
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Стало известно, в каких районах Петербурга хуже всего обстоят дела с вывозом мусора

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За минувшие сутки из города вывезли 45,1 тыс. кубометров отходов.

Выяснилось, что больше всего мусорных отходов скопилось за новогодние праздники в Невском и Приморском районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Невского экологического оператора".

Меньше всего горожане жалуются на проблемы с вывозом мусора в Адмиралтейском, Красногвардейском, Фрунзенском, Центральном, Пушкинском, Кронштадтском, Василеостровском, Колпинском и Московском районах. За сутки из города вывезли 45,1 кубометров отходов. На линии работали более 400 единиц спецтехники.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более тысячи нелегальных свалок закрыли в Ленобласти.

Фото: Pexels

Теги: мусор, новый год, нэо, уборка города, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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