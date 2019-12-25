По статистике, 80% россиян в летний сезон ездят на море.

Стало известно, сколько туротрасль потеряла из-за пандемии коронавируса. О финансовых потерях рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Игнатьев рассказал, что туристическая отрасль из-за пандемии потеряла 1,5 триллиона рублей. На восстановление оборотов в сфере уйдёт минимум полтора года. Однако, по его словам, ситуация на рынке уже стала меняться в лучшую сторону.

Президент союза выразил надежду, что и в 2020 году туризму удастся стать драйвером для российской экономики, ведь в нём занято около 2,5 миллионов человек, а ещё пять-шесть миллионов человек — в смежных отраслях.

Он отметил, что 80% россиян в летний сезон ездят на море, поэтому в первую очередь ограничения для туристов сняли в Крыму и Сочи.

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